Investidores Passam a ter visto de trabalho em 15 dias

O visto de trabalho para investidores e especialistas/técnicos estrangeiros em Angola passará, a partir de agora, a ser emitido em 15 dias, visando aumentar a captação do investimento privado e a dinamização da actividade empresarial no país. Anteriormente, a concessão do respectivo visto, emitido pelo Serviço de Migração e Estrangeiros (SME), demorava mais de trinta […]

