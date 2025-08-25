Alwihda Info
Économie et Finance

Investir au Tchad : La CCA Bank Cameroun s'apprête à s'implanter dans le pays


Alwihda Info | Par - 25 Août 2025


Une délégation de la CCA Bank Cameroun a été reçue ce lundi 25 août 2025 par le ministre d’État tchadien, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération Internationale, Tahir Hamid Nguilin. L'objectif de cette rencontre était d'annoncer l'ouverture prochaine de la CCA Bank Tchad.


Le ministre d’État a salué cette initiative, la qualifiant de "signal fort de confiance en l'économie nationale". Cette implantation de la banque camerounaise s'inscrit dans la vision du Tchad de renforcer l’inclusion financière et de soutenir le développement économique, notamment dans le cadre de la politique « Tchad Connexion 2030 ».
