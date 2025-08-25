Le ministre d’État a salué cette initiative, la qualifiant de "signal fort de confiance en l'économie nationale". Cette implantation de la banque camerounaise s'inscrit dans la vision du Tchad de renforcer l’inclusion financière et de soutenir le développement économique, notamment dans le cadre de la politique « Tchad Connexion 2030 ».
|
Économie et Finance
Investir au Tchad : La CCA Bank Cameroun s'apprête à s'implanter dans le pays
Alwihda Info | Par Peter Kum - 25 Août 2025
Une délégation de la CCA Bank Cameroun a été reçue ce lundi 25 août 2025 par le ministre d’État tchadien, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération Internationale, Tahir Hamid Nguilin. L'objectif de cette rencontre était d'annoncer l'ouverture prochaine de la CCA Bank Tchad.
Le ministre d’État a salué cette initiative, la qualifiant de "signal fort de confiance en l'économie nationale". Cette implantation de la banque camerounaise s'inscrit dans la vision du Tchad de renforcer l’inclusion financière et de soutenir le développement économique, notamment dans le cadre de la politique « Tchad Connexion 2030 ».
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
A NE PAS MANQUER
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.
Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…