Investir dans les cryptomonnaies : à quels risques vous exposez-vous ?

- 1 Avril 2022



Suite au récent « bull run » du Bitcoin, de plus en plus de personnes s’intéressent à l’univers des cryptomonnaies. Si vous faites partie de ces personnes qui ont entendu parler de l’envolée du cours de certaines cryptomonnaies et vous désirez, vous aussi investir dans ce domaine, vous vous demandez certainement à quels risques vous vous exposez. Voici les 4 principaux risques liés à l’investissement dans les cryptomonnaies.



La volatilité des Cryptomonnaies : principal risque de votre investissement.



La volatilité des cryptomonnaies représente le principal risque d’un investissement dans le domaine des monnaies virtuelles. En effet, en plus du fait que les monnaies virtuelles ne soient endossées ni à une devise physique, ni à un actif tangible comme l’or ; elles n’obéissent non plus à la conjoncture économique. Par conséquent, l’évolution de leur cours suit la loi de l’offre et de la demande surtout lorsqu’on sait, que le nombre d’utilisateurs d’une cryptomonnaie est un élément capital de la valeur de cette dernière. Une application comme Quantum Ai est parfaite pour faire du tradind. Tout ceci rend les devises numériques très instables et accroît la possibilité de voir le cours d’une monnaie virtuelle chuter en quelques jours, ou en quelques heures seulement. En avril 2013 par exemple, la valeur du Bitcoin est passée de 287 à 80 euros en l’espace de 24 heures.



Les cryptomonnaies échappent au contrôle des institutions financières.



Les crypto actifs ne sont sous le contrôle d’aucune institution financière comme les banques centrales. Par conséquent, elles échappent totalement au contrôle des Etats et des établissements financiers. Ceci représente un réel danger pour les potentiels investisseurs. En réalité, la décentralisation qui est un argument far du domaine des monnaies virtuelles a pour but de promouvoir des transactions instantanées, sans limite et sans frontières entre utilisateurs et bien sûr sans intermédiaire. On parle de transactions pier to pier. Si ce caractère décentralisé constitue un avantage pour les utilisateurs de cryptomonnaies, il représente également un inconvénient non-négligeable pour ceux-ci, car ils ne bénéficient d’aucune garantie légale de remboursement en cas de perte.



Les arnaques



Les arnaques ou « scams » représente un risque non-négligeable de l’investissement des monnaies numériques. Même s’il n’est pas directement lié à la nature des cryptomonnaies comme les deux précédents, le risque d’escroquerie dans le domaine des cryptomonnaies découle de leur popularité grandissante. Un grand nombre de personnes se lancent dans l’univers des actifs numériques sans en maîtriser les bases ni les contours. Ils courent donc le risque de se faire arnaquer soit par des faux sites de vente, soit par des courtiers peu scrupuleux. Il est donc très important de renseigner au préalable afin de choisir une plateforme sérieuse sur laquelle s’inscrire pour acquérir ses devises numériques.



Le piratage informatique.



Étant donné l’absence d’organe régulateur (banques) dans cet univers, toutes les transactions se font sur Internet ce qui ouvre le champ de possibilité aux hakers de s’infiltrer dans le système, haker vos données et voler des cryto actifs sur votre compte. Les cryptomonnaies étant essentiellement des acquis numériques qu’on ne peut retirer pour garder à l’abri des voleurs, il est très important pour tout utilisateur de sécuriser ses avoirs dans une clé ledger ou ledger wallet qui n’est rien d’autre qu’une sorte de coffre-fort numérique pouvant être transportée dans une clé USB.



Vous l’aurez donc compris, comme dans tout domaine d’investissement, il existe des risques liés à l’investissement des cryptomonnaies. Ces risques sont soit en relation avec la nature des cryptomonnaies elles-mêmes (volatilité et absence de régulation) ; ou alors en relation avec le procédé d’obtention et d’utilisation de ces actifs numériques (scams et piratage informatique).







