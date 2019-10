Invitation a l’emission-debat sur le theme : « La violence électorale en Côte d’Ivoire : causes et remèdes pour des élections apaisées en 2020 »

L’Ambassade des Etats-Unis a le plaisir de vous inviter à son émission-débat dénommée Democracy In Progress (DIP) qui aura lieu le mercredi 23 octobre 2019 de 13h30 à 15h30 sur le thème : « La violence électorale en Côte d’Ivoire : causes et remèdes pour des élections apaisées en 2020 »

L’émission se déroulera à American Space (Espace Américain) sis à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à côté de l’Amphi du District.

L’émission sera animée par :

Monsieur Venance Konan, Directeur général de Fraternité Matin – Panéliste

Monsieur Traoré Souleymane, Président du Groupe d’Études et de Recherches sur la Démocratie et le Développement Economique et Social en Afrique (GERDDES) – Panéliste

Monsieur Souleymane Diakité – Journaliste-Modérateur

Democracy In Progress (DIP) est une émission-débat en français initiée par l’Ambassade des Etats-Unis en partenariat avec La Radio de la Paix (ancienne Radio ONUCI FM). Elle est enregistrée et diffusée par La Radio de la Paix.

Ce forum qui se tient chaque mois a pour objectif de susciter des débats contradictoires autour des questions liées à la démocratie, la bonne gouvernance, la liberté d’expression, les droits de l’homme, le genre, etc. L’émission sera enregistrée devant un public composé essentiellement de journalistes, des représentants de la société civile, des responsables de partis politiques, ainsi que des étudiants.