Invitation au Point de Presse de la MINUSMA, le jeudi 31 octobre 2019 à 11h00

Le Bureau de la Communication stratégique et de l’Information publique de la MINUSMA a le plaisir de vous inviter à son prochain point de presse prévu ce jeudi 31 octobre 2019 à 11H00 au Quartier général de la MINUSMA près de l’aéroport.

Au cours de cette session, le Porte-parole de la Mission, Monsieur Olivier Salgado, vous présentera les derniers développements des activités de la Mission.

Vous êtes invité(e)s à vous munir d’une pièce d’identité et à nous rejoindre à partir de 10h30 afin de procéder aux habituels contrôles de sécurité.

Une navette sera mise à la disposition des journalistes entre la Maison de la presse et la base de la MINUSMA, située près de l’aéroport, avec un départ prévu à 09H45. Les journalistes désireux d’utiliser la navette doivent se présenter à la Maison de la Presse à 9h30 au plus tard avec une pièce d’identité et leur carte de presse.

Comptant sur votre habituelle collaboration, le Bureau de la Communication stratégique et de l’Information publique de la MINUSMA, vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’expression de ses salutations distinguées.

Date : 31 octobre 2019

Lieu : Quartier général de la MINUSMA près de l’aéroport

Accueil : 10H30 précises