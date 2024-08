JO 2024 : un bilan décevant pour le Tchad, des leçons à tirer pour 2028

Il était malheureusement prévisible que les athlètes tchadiens engagés dans cette grande compétition sportive mondiale rentrent les mains vides, sans médaille, ni exploit à célébrer.



Toutefois, cette situation ne doit pas susciter de commentaires ironiques, car elle résulte d'une préparation insuffisante, et d'un manque de moyens matériels et financiers. Les représentants de la nation tchadienne ont dû compter davantage sur la chance que sur une véritable préparation.



Les Jeux Olympiques, la plus prestigieuse compétition sportive au monde, attirent des compétiteurs venus pour gagner, et non pour faire de la figuration. Ce que certains supporters n’ont peut-être pas compris, c’est qu’il ne suffit pas de faire le déplacement à Paris, il faut également faire preuve de talent.



Cette élimination précoce, sans une seule médaille, pose un défi considérable pour un pays qui peine à briller sur la scène des compétitions internationales, notamment les Jeux Olympiques. Cette situation remet en question le développement du sport au Tchad, et met en lumière les obstacles qui freinent l'essor de toutes les disciplines sportives, notamment le manque d'infrastructures adéquates et l'insuffisance des investissements politiques dans le sport.



Toutefois, le président du Comité Olympique et Sportif tchadien, Dokony Adjiker, était présent à ce grand rendez-vous sportif. Il a certainement constaté que le sport de haut niveau nécessite davantage de moyens financiers, matériels et une meilleure préparation.



Bien qu'il existe des talents qui ont hissé haut le drapeau tchadien dans diverses compétitions, il reste à savoir combien de temps il faudra attendre pour que le Tchad figure parmi les nations sportives sur la scène internationale. L'avenir n'est pas nécessairement sombre.



Les Jeux Olympiques de Paris ne sont qu'une étape vers de meilleures performances. Le petit exploit du marathonien Betoudji Valentin ne doit pas être négligé. C'est le début d'une préparation pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.