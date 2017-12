Jérusalem : Le Tchad et la Turquie accusent les USA de compromettre la paix

Les deux dirigeants tchadien et turc ont critiqué la décision américaine concernant Jérusalem, aujourd'hui lors d'un point de presse conjoint au Palais présidentiel à N'Djamena, à l'issue d'une visite d'Etat de Recep Tayyip Erdogan au Tchad.



Les deux délégations ont estimé que les décisions unilatérales et illégales sont inacceptables et nulles, d'après un communiqué conjoint. Elles ont fait appel à une solution pacifique, juste, complète et durable basée sur le principe des deux Etats cohabitant en sécurité dans les limites des frontières reconnues et les négociations réciproques.



Les deux délégations ont mis l’accent sur la condition principale pour la paix et la stabilité dans la région, de la création de l’Etat de Palestine indépendant et souverain, avec une intégrité géographique et ayant pour Capitale Jérusalem-Est dans les limites des frontières de 1967.



Elles ont souligné que la déclaration de l’Administration américaine sur la reconnaissance de Jérusalem comme Capitale de l’Etat d’Israël pourrait avoir des répercussions négatives sur la paix et la stabilité dans la région et comporterait un risque de détruire complètement les fondements pour la paix.



Les deux délégations ont également exprimé leur satisfaction concernant l’adoption par 128 pays du projet de résolution au sujet de Jérusalem à l’Assemblée Générale des Nations Unies le 21 Décembre 2017. Elles ont signalé que par l’adoption de ce projet, la Communauté internationale a montré son engagement en faveur des résolutions des Nations Unies et du droit international.