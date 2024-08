Jeux Olympiques : Le lion indomptable Emmanuel Eseme s'offre une place en demi-finale !

Il a terminé 2e de la série 7 du 100m avec un temps de 9 secondes et 98 centièmes. L'Américain Bednarek a remporté cette série avec un temps de 9 secondes et 97 centièmes.



Cette performance qualificative d'Emmanuel Eseme est une excellente nouvelle pour le Cameroun, qui voit l'un de ses athlètes se hisser jusqu'aux demi-finales olympiques du 100m.



Cela démontre le niveau élevé du sprinter camerounais et ses bonnes chances de briller davantage lors des prochaines étapes des Jeux Olympiques de Paris 2024. Son chrono de 9 secondes 98 est tout simplement remarquable et place le Cameroun sur le devant de la scène sportive mondiale.