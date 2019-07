Joel Embiid, Chris Bosh, Malcom Brogdon, Luol Deng Et Gorgui Dieng Sont Les Têtes D’affiche Du Basketball Without Borders Afrique 2019 Au Senegal

La National Basketball Association (NBA)(www.NBA.com), la Fédération Internationale de Basket-ball (FIBA) et la Fédération Sénégalaise de Basket-ball ont dévoilé aujourd’hui les noms des 60 meilleurs joueurs et joueuses âgés de 17 ans et moins, originaires de 29 pays africains, qui participeront à la 17ème édition du Basketball Without Borders (BWB) Afrique, pour son retour au […]

La National Basketball Association (NBA)(www.NBA.com), la Fédération Internationale de Basket-ball (FIBA) et...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...