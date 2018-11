Journée Portes Ouvertes Régionale Genre, Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité – Praia, 26 novembre 2018

Le Représentant spécial du Secrétaire-général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, et le Président du Cabo Verde, M. Jorge Carlos Fonseca, présideront le 26 novembre 2018 à Praia, au Cabo Verde, la neuvième édition de la Journée Portes Ouvertes régionale sur les résolutions […]

Le Représentant spécial du Secrétaire-général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Cha...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...