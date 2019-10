Journée du volontariat français 2019

Le samedi 19 octobre aura lieu la 9ème édition du volontariat français à l’Institut français du Tchad. Cette journée, dont l’objectif est de mettre en lumière l’engagement volontaire international, portera sur le thème « volontariat de demain ». Venez nombreux !

Désormais reconnu comme « moyen puissant et transversal de mise en œuvre des Objectifs de Développement Durables » par le Secrétaire Général des Nations Unies, le volontariat s’affirme au sein de la solidarité internationale et évolue, notamment au Tchad, par la mise en œuvre du programme de réciprocité.

Le thème du « volontariat de demain » intervient dans le cadre du dixième anniversaire de France Volontaires. Il amènera au cours de cette journée les acteurs du volontariat à en faire un état des lieux et à se projeter sur le volontariat de demain.

Comme chaque année depuis 10 ans, la Journée du volontariat français permet de promouvoir l’action des volontaires, de leurs structures d’accueil ainsi que celles des associations et des collectivités qui œuvrent pour des valeurs communes à France Volontaires : la solidarité, l’échange et le partage. Pour ce faire, en plus d’un village associatif tenu par nos partenaires, une table-ronde sera organisée afin d’échanger sur le volontariat de réciprocité au Tchad : état des lieux, perspectives, etc.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/journee-du-v...