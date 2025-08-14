









INTERNATIONAL Journée internationale de la jeunesse 2025 : le Kenya à l'avant-garde des commémorations mondiales

Alwihda Info | Par Dr Florence Omisakin, journaliste indépendant et humanitaire - 14 Août 2025



Alors que la communauté internationale se rapproche de la moitié de l’Agenda 2030 pour le développement durable, la Journée internationale de la jeunesse (JIJ) de cette année met en lumière le rôle décisif que jouent les jeunes dans la conduite du changement au sein de leurs communautés.

Le thème de 2025, « Actions locales des jeunes pour les ODD et au-delà », souligne comment les initiatives locales façonnent les progrès mondiaux et garantissent que les Objectifs de développement durable (ODD) soient non seulement ambitieux, mais réalisables.



Marquant le 30e anniversaire du Programme d'action mondial pour la jeunesse, la célébration officielle se déroule à Nairobi, au Kenya, en partenariat avec ONU-Habitat, et réunit des jeunes leaders, des représentants des collectivités locales, des décideurs politiques et des praticiens du développement du monde entier.



« Le progrès mondial commence dans les communautés », a déclaré le Secrétaire général des Nations-Unies, António Guterres, dans son message annuel. « Les jeunes sont des innovateurs audacieux, des organisateurs résilients et des partenaires essentiels pour atteindre les Objectifs de développement durable. Lorsque les jeunes dirigent, les sociétés prospèrent. »



Les jeunes et la voie locale vers le progrès mondial

Si les ODD ont une ambition mondiale, leur succès dépend largement de leur mise en œuvre locale. Plus des deux tiers des cibles des ODD sont liées aux mandats des gouvernements locaux et régionaux, faisant de l'action communautaire un moteur essentiel du progrès.



Les jeunes, souvent à l'avant-garde de l'innovation et du plaidoyer, offrent des atouts uniques : une ouverture aux idées nouvelles, de solides réseaux de pairs et une capacité à se mobiliser rapidement grâce aux plate-formes numériques. À l'échelle mondiale, 1,2 milliard de jeunes âgés de 15 à 24 ans, soit environ 16 % de la population mondiale, représentent un groupe démographique doté d'un potentiel extraordinaire pour façonner les politiques, influencer les marchés et renforcer la participation démocratique.



Le Programme d'action mondial pour la jeunesse, adopté en 1995, a établi un cadre pour l'intégration des priorités de la jeunesse dans les stratégies nationales de développement. Trente ans plus tard, ses principes restent pertinents, mais l'accent est désormais mis sur le renforcement de la participation des jeunes aux structures de gouvernance, où les décisions sont prises et les ressources allouées.



Des coopératives rurales promouvant l'agriculture durable aux campagnes menées par les jeunes pour la résilience climatique, le travail des jeunes démontre que l'action locale peut avoir un impact considérable. Cela est particulièrement pertinent pour atteindre les ODD tels que l'éducation de qualité, l'égalité des sexes, le travail décent et l'action climatique, domaines dans lesquels l'engagement local peut accélérer le changement plus efficacement que les seules mesures imposées par le pouvoir.



Un rassemblement d'envergure mondiale à Nairobi

Depuis plus d'un demi-siècle, le Secrétariat du Commonwealth est un fervent défenseur de l'autonomisation des jeunes dans ses 56 pays membres, en dotant les jeunes des compétences, des ressources et des plate-formes nécessaires pour mener des actions de développement. Cette année, cette mission a été au cœur de la célébration officielle de la Journée internationale de la jeunesse (JIJ) 2025 par l'ONU, qui s'est tenue le 12 août à Nairobi, au Kenya.



Organisé en partenariat avec le Département des affaires économiques et sociales des Nations-Unies (DAES) et ONU-Habitat, cet événement a réuni des jeunes leaders, des décideurs politiques et des partenaires du développement pour explorer le rôle transformateur des jeunes dans la mise en œuvre locale des Objectifs de développement durable (ODD). Le rassemblement de Nairobi faisait partie d’une série de célébrations de la Journée internationale de la jeunesse (JIY) d’un mois, impliquant le Secrétariat du Commonwealth dans différentes régions.



« Lorsque les jeunes ont leur mot à dire, ils apportent une énergie et une vision qui revitalisent la gouvernance », a déclaré Maimunah Mohd Sharif, directrice exécutive d'ONU-Habitat. « L'action locale menée par les jeunes est l'un des moyens les plus efficaces de concrétiser les engagements mondiaux. »



La célébration à Nairobi a mis en vedette d'anciens lauréats des Prix de la jeunesse du Commonwealth, qui récompensent les solutions innovantes proposées par les jeunes aux défis mondiaux. Parmi eux figurait Stanley Anigbogu, Jeune de l'année 2025 du Commonwealth et fondateur de LightEd. Son organisation transforme les déchets en innovations solaires, fournissant ainsi de l'énergie propre à plus de 10 000 réfugiés en Afrique.



Était également présent Fredrick Kioko Kilonzo, du Kenya, récompensé pour son projet Naturehub Collective, qui a permis de préserver 500 hectares d'habitat, de mobiliser plus de 1 000 habitants et de créer 50 emplois verts.



À propos de l'événement, Fredrick a déclaré : « Nous sommes tous confrontés aux mêmes défis, mais nous trouvons des solutions innovantes et pertinentes au niveau local. Même de petites subventions peuvent avoir un impact considérable sur la communauté. Cet événement renforce l'idée que les jeunes ne sont pas seulement les leaders de demain, mais que nous sommes les acteurs du changement d'aujourd'hui. »



Construire des fondations durables pour le leadership des jeunes

Célébrer les contributions des jeunes est important, mais il est tout aussi essentiel de créer les conditions qui leur permettent de s'épanouir. Une inclusion systémique et durable nécessite : Des canaux de financement durables pour les initiatives menées par les jeunes, en particulier dans les régions mal desservies ; Des programmes de renforcement des capacités qui dotent les jeunes leaders de compétences en gouvernance, en plaidoyer et en gestion de projet.



Voies institutionnelles pour la représentation des jeunes dans les organes décisionnels formels, des conseils locaux aux conseils consultatifs nationaux

Ces mesures vont au-delà des gestes symboliques ; elles renforcent l'efficacité des politiques en garantissant que les décisions reflètent les points de vue de ceux qui en subiront les conséquences le plus longtemps.



« Les ODD ne peuvent être atteints sans les jeunes », a déclaré Jayathma Wickramanayake, envoyée du Secrétaire général des Nations-Unies pour la jeunesse. « Mais les jeunes ne peuvent atteindre ces objectifs seuls. Ils ont besoin d'institutions qui leur font confiance, de ressources qui les soutiennent et d'espaces où ils peuvent prendre l'initiative. »



Le thème de cette année, « Actions locales des jeunes pour les ODD et au-delà », renforce une vérité essentielle : plus de 65 % des cibles des ODD dépendent de l'action des gouvernements locaux et régionaux. L'autonomisation des jeunes au niveau local est essentielle pour atteindre ces objectifs.



Comme l'a souligné M. Junhua Li, Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales des Nations-Unies, dans son message à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse : « En autonomisant les jeunes, nous libérons une force puissante et efficace pour le développement durable, en évoluant vers des processus plus inclusifs et participatifs, en amplifiant la diversité des voix, en instaurant la confiance et en proposant des solutions durables. »



Les jeunes à l'avant-garde du changement dans les États arabes

Au-delà du Commonwealth, les jeunes de la région arabe se mobilisent également pour relever les défis systémiques. Avec plus de 110 millions de personnes âgées de 15 à 29 ans, la région compte un nombre de jeunes sans précédent, mais elle est également confrontée à un chômage élevé, à un accès limité aux espaces de décision et à des inégalités socio-économiques persistantes.



Malgré ces obstacles, de jeunes leaders créent des solutions qui localisent les ODD :

●Adem Guesmi (Tunisie), 18 ans, a défendu la justice climatique, dirigé un programme de sensibilisation au climat auprès de 300 jeunes et mené des projets de réhabilitation d’écoles.

●Du’aa Ibrahim Al-Faraya (Jordanie), 24 ans, soutient l’entrepreneuriat des jeunes en tant que coordinateur chez iPARK, aidant plus de 45 start-ups à créer des emplois et à favoriser une croissance économique inclusive.

●Carole Nassreddine (Liban), 25 ans, allie recherche environnementale et éducation populaire, influençant les politiques climatiques et représentant l’Asie occidentale dans les forums mondiaux.

●Hala Qashou (Jordanie), 24 ans, a co-fondé « LAHA », qui a conduit à des réformes juridiques historiques protégeant les droits des femmes au travail.



Ces histoires reflètent l’approche de l’initiative ShababEEK du PNUD : doter les jeunes de compétences, de mentorat et de réseaux pour leur permettre de prendre des initiatives.



À propos de la Journée internationale de la jeunesse

Instaurée par l'Assemblée générale des Nations-Unies en 1999, la Journée internationale de la jeunesse est célébrée chaque année le 12 août afin de reconnaître le rôle des jeunes dans le développement et de promouvoir leur engagement dans la vie politique, économique et sociale. Chaque année, elle est consacrée à un thème reflétant les priorités émergentes en matière d'autonomisation et de participation des jeunes.









