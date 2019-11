Journée mondiale de l'enfance : l'Union européenne s'engage pour la protection et la promotion des droits des enfants dans la République de Maurice avec la signature d'un accord avec l'Ombudsperson for Children

Le 20 novembre marque la journée mondiale de l'enfance. L'année 2019 marque également les 30 ans de la signature de la convention internationale relative aux droits des enfants. Afin de souligner son engagement envers la protection et la promotion des droits des enfants, l'Union européenne a octroyé une subvention à hauteur de 8 millions de roupies à l'Ombudsperson for Children pour lui permettre d'élargir son action en faveur des enfants dans la République de Maurice.

L'Ambassadeur de l’Union européenne auprès de la République de Maurice, S.E. M. Vincent Degert, se dit très satisfait de cette initiative:

- «Les enfants doivent faire face à de nombreux défis et ils ont plus que jamais besoin de nos actions face à ces défis. La journée mondiale de l'Enfance est une occasion de sensibiliser tout un chacun sur l'importance de protéger et de promouvoir les droits des enfants. L'Union européenne montre son engagement en soutenant les actions de l'Ombudsperson for Children pour protéger les enfants face à la violence et la maltraitance. Nous accordons une enveloppe de 8 millions de roupies à l'Ombudsperson for Children pour un projet visant à promouvoir et protéger les droits des enfants dans la République de Maurice. Nous avons tenu à signer cet accord en ce jour spécial marquant la journée mondiale de l'enfance mais aussi les 30 ans de la convention relative aux droits des enfants.»

L'Ambassadeur de l'Union européenne, S.E. M. Vincent Degert et l'Ombudsperson pour les enfants, Madame Rita Venkatasamy ont signé cet accord en présence de la Ministre de l'Egalité du Genre et du Bien-être de la Famille, l'Honorable Madame Kalpana KoonjooShah et de soixante-dix enfants de différentes régions de l'île.

Cette signature a eu lieu en présence de l'Ambassadeur de France, de l'Ambassadeur du Japon, de l'Accountant General et du Directeur de l'ICAC. Etaient également présentes deux hauts cadres de l'Union européenne en visite à Maurice, Madame Isabelle Delattre et Madame Céline Maertens, respectivement Chef d’ Unité et Chef de Secteur Afrique Australe et Océan Indien de la Direction Générale de la Commission européenne pour la Coopération internationale et le Développement.