Kaar Kaas Sonn annonce la sortie de son livre "pour l'amour de camille"

Le livre "Pour l'amour de Camille" de l'auteur Kaar Kaas Sonn paraîtra le 10 août 2021 aux éditions SBL/Lavalcades. Il retrace l'histoire de Gwendal, un jeune breton qui décide d'aller au Nigeria pour travailler dans la logistique et le transport.



Gwendal rêve d'y gagner beaucoup d'argent et sortir avec des filles. Le Nigeria est en proie aux attaques d'une secte islamiste qui sévit dans le nord du pays. Or, Gwendal fait livrer aussi des "colis" dans cette partie du pays, avec la complicité des généraux issus de la région. Mais ce "business" traverse le Lac Tchad aussi, où des populations sont terrorisées par Boko Haram.



En allant au Tchad pour rencontrer certaisn généraux impliqués dans cette affaire, Gwendal tombe, au hasard d'une sortie en boîte de nuit, sur une jeune française, Camille, volontaire dans un organisme qui s'occupe des réfuigés. Mais Camille est enlevée par la secte Boko Haram et des négociations compliquées s'engagent.



Le livre est en lice pour le prix Francis BEBEY au Cameroun -décerné en novembre prochain.



Né en 1973, Kaar kaas Sonn a fait des études de droit, d'administration, de diplomatie et d'économie. Il a publié plusieurs de divers genres. Également auteur, compositeur, interprète et musicien, il a enregistré une dizaine d'albums musicaux.