Kabakoo Academies : un modèle d’éducation résilient pour les afriques de demain

Le campus de formation de Kabakoo Academies (https://fr.Kabakoo.africa/) à Bamako au Mali accueille pour sept mois, de mai à décembre 2020, une promotion de vingt apprenant·e·s qui font de l’entrepreneuriat local une solution viable aux conséquences sanitaires, économiques et sociales de la COVID-19 au Sahel.

A mi-chemin du Challenge « Beat COVID-19 », le modèle Kabakoo fait de nouveau ses preuves en dépit du contexte incertain au Mali.

C’est en mai 2020 que Kabakoo a lancé le Challenge « Beat COVID-19 » en partenariat avec la Délégation de l’Union Européenne au Mali via le projet EJOM (l’Emploi des Jeunes créé des Opportunités ici au Mali). Ce Challenge accompagne six projets qui proposent une réponse innovante à la COVID-19 et portent à long terme des perspectives concrètes d’emplois et d’impact réel auprès des Malien·ne·s. Ces objectifs reflètent la pédagogie unique de Kabakoo qui permet à ses apprenant·e·s d’obtenir des compétences technologiques en travaillant sur des projets spécifiques qui répondent à des problèmes de la vie réelle en local.

A mi-chemin du Challenge, les six projets avancent et se concrétisent à partir des prototypes développés par les apprenant·e·s grâce aux équipements technologiques et matériel de pointe disponibles à Kabakoo. Par exemple, les trois apprenants du projet Anka-Vent ont imprimé en 3D l’ensemble des pièces nécessaires à la conception de leur respirateur artificiel à faible coût, qui a vocation à résoudre la pénurie de cet équipement médical essentiel au Sahel.

Kabakoo place également les connaissances locales au cœur de sa méthodologie, amenant les apprenant·e·s à valoriser l’ancrage local de leurs projets. L’équipe Kouraya, qui met en place une unité locale de production de filament pour impression 3D en recyclant les déchets plastiques, travaille avec un atelier de métal à Bama ko pour le prototypage de leur broyeuse. De son côté, l’équipe Kari-Protection a opté pour le karité, matière première abondante au Mali, comme ingrédient de base de leurs savons et gels désinfectants hygiéniques et économiques.

Formé·e·s et suivi·e·s par un réseau de coachs internationaux issus de milieux professionnels et académiques, les apprenant·e·s de Kabakoo progressent dans les domaines tels que la fabrication numérique, le design thinking, ou le prototypage rapide. L’heure est à présent pour chaque équipe de lancer leur startup qui com mercialisera le produit qu’elle a conçu, et ainsi pérenniser une activité économique durable, des emplois locaux et des revenus décents.

Dans le cadre du Challenge, Kabakoo et ses partenaires organisent un Hackathon du 23 au 25 octobre 2020 pour « Accélérer la résilience post-COVID-19 des sociétés Africaines » et réinventer les modes de vie et la citoyenneté dans cette nouvelle normalité. Cet évènement semi-virtuel verra l’intervention d’expert·e·s dans les quatre axes prioritaires de Kabakoo : la santé, l’environnement, l’agrifood, l’art et la culture.

Cette activité continue au sein de Kabakoo démontre la pertinence et la résilience de son modèle d’éducation pour les Afriques. En dépit de la situation sanitaire incertaine et l’instabilité politique au Mali, Kabakoo continue d’élargir son offre de formation pour que ses apprenant·e·s réussissent dans la 4ème Révolution industrielle et la manufacture décentralisée. Début octobre 2020, Kabakoo lance la première formation d’Afrique de l’Ouest intégrant la technologie des drones et l’intelligence artificielle avec des mentors issu·e·s d’institutions comme Harvard University, Oracle, PHI Centre, l’Université Sorbonne, Black in AI, l’École d’ingénieur ESTACA, etc. Les compétences obtenues au terme de cette formation seront applicables dans de nombreux secteurs comme l’agriculture, l’évènementiel, l’humanitaire, etc.

Hybride, local et innovant, le modèle Kabakoo n’a donc de cesse de répondre aux aspirations d’une jeunesse africaine engagée pour des futurs durables, en Afrique et ailleurs sur le globe.

A propos de Kabakoo :

Kabakoo Academies (https://fr.Kabakoo.africa/) construit le premier réseau panafricain d’académies créatives pour un enseignement technologique axé sur la soutenabilité. Nous catalysons l’émergence d’une innovation durable et inclusive en fusionnant la technologie de pointe et les connaissances locales. Notre mission est d’accélérer la transition du monde vers des futurs souhaitables et durables en fournissant des expériences d’apprentissage transformatrices et localement pertinentes.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/kabakoo-acad...