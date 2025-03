Kaezy et KNJ LeRENARD frappent fort avec "A TO BANE" : un succès retentissant mais controversé

L'expression emblématique du morceau, "Tchadien dans la peau et dans la mentalité", est devenue un véritable hymne à la fierté nationale, résonnant comme un cri d’attachement à l’identité tchadienne. Ce message positif a séduit de nombreux auditeurs et a contribué à l'essor de la notoriété des deux artistes. Cependant, la réception du clip officiel a été plus mitigée. Alors que la chanson elle-même a été saluée, de nombreux internautes ont critiqué la vidéo, estimant qu'elle ne reflétait pas fidèlement le message véhiculé par la chanson. Beaucoup s'attendaient à voir des images de célébrations populaires mettant en avant le drapeau tchadien et une présence physique de KNJ LeRENARD. Pour répondre aux critiques, Loïck Ranodjal, Directeur du label Volcan Prod qui produit Kaezy et KNJ LeRENARD, a expliqué les choix artistiques derrière le clip. Il a souligné que la production visait à montrer l'environnement dans lequel Kaezy a grandi, en offrant une vision intime et authentique de son parcours, loin des clichés attendus.

Concernant l'absence de KNJ LeRENARD, il a précisé : "Il s’agissait d’un choix délibéré de la production de faire interpréter son rôle par un enfant, car un message est souvent plus percutant lorsqu’il est transmis par un enfant, apportant ainsi une dimension plus forte et émotive au clip." Malgré la controverse, Volcan Prod a encouragé le public à continuer de soutenir Kaezy et KNJ LeRENARD. Le label a remercié Judavil et son équipe de production pour leur aide précieuse et a assuré que de nouveaux projets sont en préparation, appelant le public tchadien et africain à rester mobilisé. Avec "A TO BANE", Kaezy et KNJ LeRENARD confirment leur montée en puissance sur la scène musicale tchadienne. Malgré les critiques autour du clip, l'engouement autour du titre démontre que leur musique continue de captiver les auditeurs et de laisser une empreinte durable. Les attentes sont maintenant tournées vers leurs prochains projets, alors que leur succès semble prometteur.