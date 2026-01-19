









TCHAD Kanem : Les jeunes plaident pour la relance du projet pétrolier Sédigui

Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 19 Janvier 2026



– Dans un élan de solidarité provinciale, la jeunesse du Kanem s'est exprimée d'une seule voix pour demander au Président de la République l'accélération du projet pétrolier et gazier de Sédigui. Au cœur des revendications : la gestion transparente des revenus et l'insertion professionnelle des diplômés locaux.







Ce dimanche, un point de presse a eu lieu à Mao, chef-lieu de la province du Kanem, pour plaider en faveur de la relance du projet pétrolier et gazier de Sédigui. L'événement s'est tenu en présence de représentants de la société civile et a été animé par Mahamat Moussa, président de la Plateforme des jeunes du Kanem, qui a remercié les participants pour leur engagement. Les jeunes du Kanem ont formulé plusieurs demandes importantes au Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno : Les jeunes appellent à un acte présidentiel pour relancer durablement les activités liées au projet Sédigui. Ils demandent également l'accélération des investissements techniques nécessaires, tels que : Mini-raffinerie de Rig-Rig

Centrale à gaz de Mao Cette relance est envisagée comme essentielle pour assurer une production continue et contribuer au développement économique de la région. Un autre point majeur concerne la demande de rétrocession des revenus pétroliers au Conseil provincial. Les jeunes rappellent le décret n°0342 du 22 mars 2025, qu'ils considèrent comme essentiel pour financer des projets structurants, notamment : Accès à l'eau potable

Électrification rurale

Face au taux de chômage élevé parmi les jeunes, les participants au point de presse ont plaidé pour la transformation de l'Institut national supérieur de pétrole de Mao en université. Cela permettrait d'offrir des opportunités de formation adaptées aux besoins du secteur pétrolier et de faciliter l'employabilité des jeunes. Les jeunes ont également souligné la nécessité d'améliorer les infrastructures de transport reliant Sédigui aux grands centres urbains. Cela est jugé crucial pour soutenir l'exploitation pétrolière et faciliter la mobilité des populations locales. Enfin, un appel a été lancé pour mettre en place un suivi rigoureux de l'impact écologique des activités pétrolières. Les jeunes demandent également la création d'un projet dédié à la restauration des écosystèmes et à la lutte contre le changement climatique. Le plaidoyer des jeunes du Kanem pour la relance du projet pétrolier et gazier de Sédigui met en lumière des enjeux cruciaux pour le développement local. En sollicitant l'attention du Président sur ces problématiques, ils espèrent s'engager dans un dialogue constructif ayant pour but d'améliorer les conditions de vie des populations de la province tout en assurant un développement durable et inclusif.





