Kanem : Vers une accélération des chantiers hydrauliques sous l'impulsion du Ministre de l'Eau

Ce matin, les députés de la province du Kanem ont échangé avec le Ministre de l’Eau et de l’Énergie, M. Passalé Kanabé Marcelin, sur la problématique de l’accès à l’eau potable dans la province.
Doléances des Populations
Reçus dans son cabinet, les représentants du Kanem ont exprimé les doléances des populations confrontées à un faible taux d’accès à l’eau potable. Cette situation impacte fortement les conditions de vie et le développement local.
Réponse du Ministre
Le Ministre a fait preuve d'une grande écoute et a salué cette démarche constructive. Selon lui, cela contribue à la mise en œuvre de la vision des plus hautes autorités du pays, visant à garantir un accès équitable et durable à l’eau potable pour toutes les populations tchadiennes.
Animé par une ferme volonté de trouver des solutions adaptées aux réalités du terrain, le Ministre a instruit ses services techniques de préparer, dans les prochains jours, une mission urgente d’inspection dans l’ensemble des départements de la province du Kanem.
Cette mission a pour objectifs :
- Évaluer le taux réel d’accès à l’eau potable.
- Identifier les contraintes existantes.
- Proposer des actions concrètes pour améliorer durablement la desserte en eau dans la province.