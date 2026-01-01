Kanem : Vers une accélération des chantiers hydrauliques sous l'impulsion du Ministre de l'Eau







Ce matin, les députés de la province duont échangé avec le, sur la problématique de l’accès à l’eau potable dans la province.Reçus dans son cabinet, les représentants du Kanem ont exprimé les doléances des populations confrontées à un faible taux d’accès à l’eau potable. Cette situation impacte fortement les conditions de vie et le développement local.Le Ministre a fait preuve d'une grande écoute et a salué cette démarche constructive. Selon lui, cela contribue à la mise en œuvre de la vision des plus hautes autorités du pays, visant à garantir un accès équitable et durable à l’eau potable pour toutes les populations tchadiennes.Animé par une ferme volonté de trouver des solutions adaptées aux réalités du terrain, le Ministre a instruit ses services techniques de préparer, dans les prochains jours, unedans l’ensemble des départements de la province du Kanem.Cette mission a pour objectifs :Cette initiative souligne l'engagement du gouvernement tchadien à résoudre les problèmes d'accès à l'eau, qui sont cruciaux pour le bien-être des populations et le développement local dans le Kanem. Les résultats de cette mission seront essentiels pour orienter les décisions futures et assurer un approvisionnement en eau fiable pour tous.