Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Kanem : Vers une accélération des chantiers hydrauliques sous l'impulsion du Ministre de l'Eau


Alwihda Info | Par - 2 Janvier 2026


La problématique de l'or bleu dans la province du Kanem a été au centre d'une audience stratégique ce matin à N'Djamena. Le Ministre de l’Eau et de l’Énergie, M. Passalé Kanabé Marcelin, a reçu les députés de la province pour poser les jalons d'une intervention d'urgence en faveur des populations sahéliennes.


Kanem : Vers une accélération des chantiers hydrauliques sous l'impulsion du Ministre de l'Eau


  Ce matin, les députés de la province du Kanem ont échangé avec le Ministre de l’Eau et de l’Énergie, M. Passalé Kanabé Marcelin, sur la problématique de l’accès à l’eau potable dans la province.




Doléances des Populations


Reçus dans son cabinet, les représentants du Kanem ont exprimé les doléances des populations confrontées à un faible taux d’accès à l’eau potable. Cette situation impacte fortement les conditions de vie et le développement local.




Réponse du Ministre


Le Ministre a fait preuve d'une grande écoute et a salué cette démarche constructive. Selon lui, cela contribue à la mise en œuvre de la vision des plus hautes autorités du pays, visant à garantir un accès équitable et durable à l’eau potable pour toutes les populations tchadiennes.

 

Animé par une ferme volonté de trouver des solutions adaptées aux réalités du terrain, le Ministre a instruit ses services techniques de préparer, dans les prochains jours, une mission urgente d’inspection dans l’ensemble des départements de la province du Kanem.


Cette mission a pour objectifs :
  • Évaluer le taux réel d’accès à l’eau potable.
  • Identifier les contraintes existantes.
  • Proposer des actions concrètes pour améliorer durablement la desserte en eau dans la province.

 

Cette initiative souligne l'engagement du gouvernement tchadien à résoudre les problèmes d'accès à l'eau, qui sont cruciaux pour le bien-être des populations et le développement local dans le Kanem. Les résultats de cette mission seront essentiels pour orienter les décisions futures et assurer un approvisionnement en eau fiable pour tous.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/01/2026

Tchad : Les soldats du Salamat à l’honneur pour la 18ᵉ édition de la Fête des Armées

Tchad : Les soldats du Salamat à l’honneur pour la 18ᵉ édition de la Fête des Armées

Réveillon du Nouvel An : un bilan marqué par des accidents à N’Djamena et en province Réveillon du Nouvel An : un bilan marqué par des accidents à N’Djamena et en province 01/01/2026

Populaires

Tchad : célébration de la 18ᵉ édition du Réveillon des Armées dans la Zone de Défense n°2

01/01/2026

Tchad : renforcement de la gouvernance locale lors de la visite du préfet à Mogororo (département d’Adé)

01/01/2026

Tchad : la commune d'Abéché reçoit un don de matériels d’hygiène et d’assainissement

01/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter