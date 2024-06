Kenya : Incendie et violences au Parlement lors de manifestations massives

Des journalistes ont observé au moins trois corps à l'extérieur du complexe où la police avait ouvert le feu.



Les manifestants exigeaient que les députés rejettent le projet de loi controversé imposant de nouvelles taxes dans un pays où les frustrations face au coût de la vie couvaient depuis des années.



Ils ont réussi à déjouer la police et à entrer dans le parlement peu après que les législateurs aient voté en faveur du projet de loi.



Les législateurs se sont échappés par un tunnel, mais les manifestants ont permis aux députés de l'opposition, qui avaient voté contre le projet de loi, de quitter le bâtiment assiégé.



Le bureau du gouverneur de Nairobi, membre du parti au pouvoir et situé près du parlement, a également été incendié. La police a utilisé des canons à eau pour éteindre les flammes.

Les manifestants criaient : "Nous venons chercher tous les hommes politiques".



Les policiers ont tiré à balles réelles et lancé des grenades lacrymogènes sur les manifestants cherchant des soins dans une tente médicale installée dans une église proche du parlement.



La Commission kényane des droits de l'homme a publié une vidéo montrant des policiers tirant sur des manifestants, affirmant qu'ils devront rendre des comptes. Deux personnes sont mortes lors de manifestations similaires la semaine précédente.



Le projet de loi de finances introduit de nouvelles taxes, notamment une éco-redevance augmentant le prix de produits tels que les serviettes hygiéniques et les couches.



La présidente de la Kenya Law Society, Faith Odhiambo, a déclaré que 50 Kenyans, dont son assistante personnelle, avaient été "enlevés" par des individus soupçonnés d'être des policiers.



Des groupes de la société civile signalent que parmi les disparus figurent des participants aux manifestations en cours, enlevés de leur domicile, de leur lieu de travail et des lieux publics à l'approche des manifestations de mardi.



Les responsables de la police n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le président du Parlement, Moses Wetangula, a demandé à l'inspecteur général de la police de fournir des informations sur la localisation des personnes que l'opposition affirme avoir été enlevées par la police.



Le président William Ruto était hors de la capitale pour une retraite de l'Union africaine. Dimanche, il a exprimé sa fierté envers les jeunes qui exerçaient leur devoir démocratique et a indiqué qu'il s'entretiendrait avec eux au sujet de leurs préoccupations.