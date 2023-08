Kenya : Un homme s'immole par le feu à cause du coût élevé de la vie

Jeudi 17 aout 29023, un homme non identifié s'est immolé par le feu dans le centre des affaires de la ville de Mombasa, pour protester contre le coût élevé de la vie au Kenya.



Selon le journal local Nation, une vidéo capturée par un spectateur montre des passants qui s'arrêtent pour regarder l'homme en noir, debout sur un bloc de béton, s'immoler par le feu. « On a entendu la foule haleter alors que l'homme criait et s'écroulait sur le sol, toujours en feu », a rapporté ce journal.



L'homme se tenait au sommet d'un bloc de béton près d'une station-service dans les environs de Mwembe Tayari, à Mombasa, et s'est immolé par le feu sous le regard des badauds et d'autres personnes qui enregistraient.



Dans la vidéo, on voit l'homme verser un liquide soupçonné d'être une substance inflammable sur son corps avant de s'enflammer. Certains spectateurs ont tenté de l'arrêter, le suppliant de revenir sur sa décision, tandis que d'autres l'ont assuré que tout irait bien.



Selon la presse kenyane, l'homme a été transporté d'urgence au Coast General Teaching and Referral Hospital, un cente hospitalier. Le chef des pompiers du comté de Mombasa, Ibrahim Basafir, a déclaré aux médias que l'homme souffrait de graves brûlures, mais qu'il était en vie et suivait un traitement.



Le concerné a expliqué aux témoins oculaires qu'il protestait contre le coût élevé de la vie et l'élection présidentielle « volée » de 2022, au cours de laquelle le chef de l'opposition, Raila Odinga, a été battu par le président William Ruto.



Le quotidien kenyan Daily Post a rapporté que le coût de la vie est une question très controversée au Kenya. De nombreux Kényans se seraient plaints en ligne de ne pas pouvoir s'acheter des produits de base.



L'augmentation du coût de la vie est principalement liée à la flambée des prix des carburants, à la sécheresse persistante et à la dépréciation du shilling.



Les Kényans sont déjà descendus dans la rue pour protester contre le coût élevé de la vie.