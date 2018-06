Kidal : la MINUSMA sensibilise les acteurs du système judiciaire traditionnel sur les règles internationales de d étention

La MINUSMA à Kidal, a organisé, le 7 juin dernier, une séance de sensibilisation et de travail sur les conditions de détention et les standards et normes internationaux afférents à la détention à l’attention des cadis (les juges traditionnels) et des agents de la Commission Sécuritaire Mixte de l’Azawad a Kidal (CSMAK). Le pouvoir judiciaire […]

