Kigali : le tchadien Abakar Bichara reçoit le trophée africain du mérite et de l'excellence

Le trophée du Prix africain du mérite et de l'excellence du PADEV 2022 a été remis ce 18 September au tchadien Abakar Bichara à Kigali.



Abakar Bichara est un jeune entrepreneur et promoteur. Il est le plus jeune de l'édition 2022.



Abakar Bichara est le fondateur du centre américain Hapinness, un complexe éducatif de formation et de promotion de langues vivantes notamment l'anglais.