L’Africa Focus Group tiendra sa réunion plénière les 1er et 2 mars à Niamey

Alwihda Info | Par MAP - 1 Mars 2023





Une réunion plénière de l’Africa Focus Group, relevant de la Coalition Globale contre Daech, coprésidée par le Maroc, les États-Unis, l’Italie, et le Niger, se tiendra les 1er et 2 mars 2023 à Niamey au Niger, a indiqué mardi le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.



Cette réunion se tient dans un contexte caractérisé par l’évolution préoccupante de la menace terroriste en Afrique, nouvel épicentre de l’activité terroriste à l’échelle internationale et constitue, une étape importante dans l’engagement et la coordination internationale dans la lutte contre Daech, pour apporter des réponses concrètes susceptibles de faire face à la montée du terrorisme dans notre continent, a souligné le ministère dans son communiqué.



Cette réunion, poursuit la même source, fait suite à la première réunion plénière du Groupe sur le continent africain abritée par Marrakech en mai dernier, en marge de la réunion ministérielle de la Coalition Globale contre Daech.



L’Africa Focus Group regroupe un nombre restreint de membres de la Coalition engagés pour renforcer la lutte contre le terrorisme en Afrique, et coordonnant les initiatives existantes dans la lutte contre le financement du terrorisme de Daech, le renforcement des capacités, et la résilience des communautés locales, ajoute la même source.



La co-présidence du Maroc de cette rencontre confirme son rôle de premier plan dans la lutte contre le terrorisme, en tant que pourvoyeur de paix et de stabilité en Afrique, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Elle est également une reconnaissance du plaidoyer pionnier du Royaume au sein de la Coalition, pour une prise en charge adéquate de l’évolution de la menace terroriste en Afrique, relève le ministère.



La Coalition Globale contre Daech a été créée en septembre 2014. Elle est composée de 85 États membres et Organisations internationales partenaires, appartenant à différentes régions du monde.



La Coalition Globale vise à coordonner l’action de ses membres pour assurer une défaite durable de Daech, selon une approche inclusive et holistique visant à endiguer les aspirations expansionnistes du groupe terroriste et démanteler ses réseaux, conclut le communiqué.





