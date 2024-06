L'Afrique centrale se mobilise pour prévenir les changements anticonstitutionnels de gouvernement

Une quarantaine de participants sont attendus à la conférence, dont des représentants des Etats membres de l'UNSAC, des experts du milieu universitaire, des groupes de réflexion, des centres de recherche et de la société civile, ainsi que des praticiens des Communautés économiques régionales, de l'Union africaine et des Nations Unies.



La question des changements anticonstitutionnels de gouvernement est une préoccupation majeure en Afrique centrale, où ces événements ont eu un impact négatif sur la stabilité et le développement de la région. La conférence de Sao Tomé vise à apporter une contribution significative à la lutte contre ce phénomène en favorisant un dialogue constructif et en élaborant des recommandations concrètes pour les Etats membres.



Les Nations Unies, par le biais de l'UNOCA, apportent un soutien technique, logistique et financier à la conférence de Sao Tomé. Le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale et Chef de l'UNOCA, Abdou Abarry, prendra part à l'événement et réaffirmera l'engagement des Nations Unies à promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance dans la région.



La conférence de Sao Tomé constitue une étape importante dans la lutte contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique centrale. Les conclusions et recommandations issues de cette rencontre devraient contribuer à renforcer la stabilité et la démocratie dans la région, au profit des populations centrafricaines.