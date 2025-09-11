









Économie et Finance L’Afrique fixe son agenda économique : une impulsion massive pour construire, diriger et transformer

Alwihda Info | Par APO - 12 Septembre 2025



L'Afrique prend en main son avenir économique alors que les accords commerciaux historiques se détériorent et que la volatilité plane sur les marchés mondiaux. Telle est la force motrice de la conférence Unstoppable Africa de la Global Africa Business Initiative (https://GABI.UNGlobalCompact.org) de cette année, qui a pour thème « The Big Push: Africa Shapes the Markets ».









Sanda Ojiambo, sous-secrétaire générale et directrice exécutive du Pacte mondial des Nations unies, a décrit aujourd’hui l’événement Unstoppable Africa 2025 de la GABI comme se déroulant à un moment charnière pour permettre à l’Afrique d’agir de manière décisive. Elle souligne que les mesures prises influenceront non seulement l’avenir de l’Afrique, mais aussi le destin des marchés mondiaux : « Les marchés seront définis par la trajectoire suivie par l’Afrique », a-t-elle déclaré lors d’un briefing en ligne à l’intention des médias.







« L’Afrique est inarrêtable. Le continent est au centre de tant d'opportunités. Les entreprises et les investisseurs mondiaux devraient considérer l’Afrique comme un partenaire et saisir des opportunités avec l’Afrique, et non en Afrique », a-t-elle ajouté.







Organisé par le Pacte mondial des Nations unies et coorganisé par les Nations unies et la Commission de l'Union africaine, Unstoppable Africa se tiendra à New York les 21 et 22 septembre en marge de la 80e Assemblée générale des Nations unies. Sous l’impulsion du secrétaire général de l'ONU, António Guterres, et du président de l'Union africaine, S.E. Mahmoud Ali Youssouf, Unstoppable Africa est le principal forum commercial africain en dehors de l'Afrique. Il réunit des chefs d'État, des chefs d'entreprise, des investisseurs, des décideurs politiques, des créatifs et d'autres parties prenantes pour stimuler la transformation économique de l'Afrique.







Pensé comme un appel de ralliement, le thème de cette année, « The Big Push: Africa Shapes the Markets », se concentre sur la manière dont l’Afrique peut utiliser ses ressources naturelles, en soutenant la démographie des jeunes et l’innovation pour devenir un moteur majeur de la croissance économique mondiale. Le programme vise à accélérer les investissements dans des secteurs clés, notamment les infrastructures, la connectivité numérique, les énergies renouvelables et l’intégration commerciale régionale.







La richesse de l’Afrique ne fait aucun doute : minéraux critiques (cobalt, lithium), vastes terres inexploitées, énergie solaire et éolienne considérable, et la plus jeune population active au monde. Mais les ressources doivent être exploitées sur le terrain, localement et régionalement. L'Afrique doit gravir la chaîne de valeur, fabriquer ses propres produits et construire des industries robustes au service des marchés locaux et mondiaux.







Au centre de cette vision se trouve la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Prévue pour augmenter de 45% le commerce intra-africain d'ici 2045, la ZLECA offre une feuille de route pour réduire la dépendance vis-à-vis des marchés tiers et créer un marché africain.







L’édition de cette année d’Unstoppable Africa sera l’une des plus visionnaires à ce jour, l’accent étant mis sur la présentation de nouvelles perspectives sur la manière dont l’Afrique peut utiliser les turbulences mondiales comme un avantage stratégique. Qu'il s'agisse de redéfinir le commerce et d'intensifier l'innovation ou d'exploiter le potentiel des jeunes et des industries créatives, toutes les sessions et discussions alimenteront un débat et une analyse constructifs et seront axées sur des solutions.





