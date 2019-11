L’Afrique retient son souffle alors que les Springboks espère remporter la Coupe du monde de rugby

APO Group (https://APO-opa.com/), principal Sponsor Officiel de Rugby Afrique, l’association africaine de World Rugby, a manifesté son soutien aux Springboks. L’équipe sud-africaine se prépare en effet à affronter l’Angleterre lors de la finale de la Coupe du monde de rugby qui se déroulera à Yokohama, au Japon, le 2 novembre.

Nicolas Pompigne-Mognard, fondateur et Président d’APO Group, a envoyé ce vendredi un message de soutien à Mark Alexander, Président de l’Union sud-africaine de rugby (SARU), via WhatsApp :

« Salut Mark – Au nom de toute l’équipe d’APO Group, je souhaite bonne chance aux Springboks pour la finale de demain ! Je regarderai le match aux côtés des autres supporters à Boktown, dans le quartier du Waterfront, au Cap – pour encourager nos athlètes ! Je te prie de transmettre mon message de soutien à toute l’équipe, je sais qu’elle fera la fierté de l’Afrique ! »

L’ensemble de la communauté du rugby en Afrique sera rivé à son écran de télévision pendant le match, illustrant l’attrait de plus en plus important que suscite ce sport. La popularité du rugby ne cesse de croître sur le continent africain et le nombre d’adeptes de ce sport n’a jamais été aussi élevé.

Le taux d’inscription de joueurs en Afrique a augmenté de 66% en 2017, contre 27% en moyenne dans le reste du monde. Le rugby féminin et le rugby pratiqué par les enfants à l’école ont suscité un fort engouement ce qui explique en grande partie cette augmentation importante du nombre de joueurs sur le continent. Le rapport d’APO Group, intitulé « The Incredible Rise of African Rugby (http://bit.ly/2BYXbIW) » (« L’incroyable Ascension du Rugby Africain »), fournit de nouveaux éléments d’information et chiffres clés sur l’évolution de ce sport en Afrique.

APO Group est devenu le principal Sponsor Officiel de Rugby Afrique en 2017, avec l’objectif de promouvoir le rugby africain sur le continent et dans le monde entier, et de soutenir la croissance rapide de cette discipline sportive. Au début de cette année, les deux organisations ont prolongé leur partenariat jusqu’en 2024.

Rugby Afrique et APO Group partagent les valeurs de base d’intégrité, d’engagement et d’esprit d’équipe qui caractérisent le rugby, quel que soit le pays où il est pratiqué.

Présent au Cap, d’où il suivra la finale en compagnie du Club des supporters des Springboks depuis le site officiel de Quay Four, dans le quartier de Boktown, Nicolas Pompigne-Mognard a déclaré : « L’ensemble de la communauté du rugby africain soutient les Springboks. Cette rencontre représente un moment fort, non seulement pour l’Afrique du Sud, mais aussi pour tous les passionnés de rugby africain. Il s’agit de l’un des plus grands événements sportifs au monde. La participation d’une équipe africaine à la finale contribue à renforcer la popularité acquise par le rugby ces dernières années. Si l’Afrique du Sud gagne demain, ce sera une victoire pour l’ensemble du continent. »

