L’Afrique soutient le processus politique onusien en cours sur le Sahara occidental

Le Royaume Chérifien a abrité ce lundi 25 mars 2019, à Marrakech, la conférence ministérielle africaine d’appui de l’Union Africaine au processus politique des Nations Unies sur le différend régional au sujet du Sahara marocain. Cette conférence a vu la participation d'une quarantaine de pays africains, en provenance des 5 sous-régions du continent.



La conférence visait à exprimer le soutien à la décision "Assembly/AU/Dec.693 (XXXI)", adoptée lors du 31ème sommet de l’UA, tenu les 1 et 2 juillet 2018 à Nouakchott, en Mauritanie. Cette décision a réaffirmé l’exclusivité des Nations Unies dans l’examen du différend régional au sujet du Sahara marocain. Elle s’inscrit dans la vision sage et éclairée des Etats africains en vue du renforcement de l’unité du continent et du rejet de toute tentative de dévier des priorités urgentes en matière de développement humain durable, d’intégration régionale et de prospérité de ses citoyens.



La conférence prône la préservation de l’esprit et de la lettre de la décision n° 693, fruit de consultations approfondies du Président de la Commission et objet d’un consensus salutaire des chefs d’Etat et de Gouvernement, tenant compte de son rôle fondateur dans le retour à la sérénité dans les travaux de l’Union Africaine.