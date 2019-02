L'Algérie "brillamment" élue au conseil de paix et de sécurité de l'UA

ADDIS-ABEBA - L'Algérie a été "brillamment" élue au Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine par le Conseil exécutif de l’UA pour un mandat de trois ans (2019-2022), a indiqué vendredi à Addis-Abeba, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.



Cette élection est intervenue, ce 8 février à la reprise des travaux de la 34ème session ordinaire du Conseil exécutif, dans une session consacrée au renouvellement des composantes de quelques organes de l’Union africaine, dont le Conseil de paix et de sécurité.



Le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine a été mis en place en 2002, et opérationnalisé en 2004, en tant qu’organe restreint de (15) quinze Etats membres, chargé des questions en lien avec la paix, la stabilité et la sécurité en Afrique.