L'Allemagne a un nouvel ambassadeur au Tchad

Le diplomate Günter Overfeld est le nouvel ambassadeur d'Allemagne au Tchad. Il était jusqu'alors chargé d’affaires au sein de la représentation diplomatique au Tchad et ancien ambassadeur à Bamako.



« Arrivé très récemment au Tchad, je suis ému par la cordialité et le sens d’amitié que j’ai rencontré vis-à-vis de l’Allemagne à travers toutes les couches sociales du peuple tchadien. En dépit d’une période difficile récente qu’ont connu nos deux pays je me sens encouragé donc de travailler avec les tchadiens pour l’approfondissement des relations de longue date qui existent entre nos deux pays. Travaillons ensemble pour un nouveau départ ! », a réagi Günter Overfel.



Le 8 avril 2023, l'ex-ambassadeur d'Allemagne au Tchad, Gordon Kricke, a quitté la capitale N'Djamena à bord d'un vol Air France, 24 heures après la décision des autorités de l'expulser.



Le diplomate a été expulsé en raison de "son attitude discourtoise et du manque de respect pour les usages diplomatiques".