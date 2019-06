L’Ambassadeur à la conférence-débat sur l’Europe du Lycée Blaise Pascal

En prélude des dernières élections européennes et pour poursuivre la célébration de la Fête de l'Europe, l’Ambassadeur Burkhard Ducoffre et ses homologues de l'Union européenne au Gabon et des États-membres se sont rendus au lycée Blaise Pascal pour rencontrer les élèves de terminale au cours d’une conférence-débat autour de l’Europe. Ils ont échangé des points de vue notamment sur le rôle de l’Union européenne et de ses États-membres en Afrique ainsi que sur les enjeux politiques et économiques des élections européennes. Le Parlement européen étant le seul parlement transnational du monde.

