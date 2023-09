L'Arabie saoudite accueillera la Journée Mondiale de l'Environnement 2024

En soulignant l’importance de la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse, la Journée Mondiale de l’Environnement, célébré chaque année le 5 juin, réaffirmera le besoin pressant d'une coopération à l’échelle mondiale et d'efforts concertés vigoureux pour mettre en œuvre les politiques et les actions appropriées pour protéger et restaurer les écosystèmes et assurer un avenir durable.



La Journée mondiale de l'environnement a été instituée par l'Assemblée générale des Nations Unies pour souligner l'importance de l'action collective dans la protection de l'environnement. Conformément à ces principes, l'Arabie saoudite a en effet déployé des efforts considérables, aux niveaux local et régional, en lançant des initiatives, dont l’Initiative saoudienne verte et l'Initiative du Moyen-Orient vert, en s’engageant à mettre en œuvre un ensemble d'initiatives dans le cadre de sa Stratégie Nationale pour la durabilité environnementale. Le gouvernement saoudien a adopté une nouvelle loi sur la conservation de l'environnement, ainsi que le programme national pour la sensibilisation à l'environnement, afin d'assurer la protection de l'environnement dans le Royaume d'Arabie saoudite. Le Royaume a également lancé la Semaine nationale de l'environnement et créé cinq centres environnementaux nationaux pour conserver l'environnement en Arabie saoudite, ainsi que le Fonds pour l'environnement.



À l'échelle mondiale, et sous présidence saoudienne du G20, la Plateforme d'accélération de la recherche et du développement sur les coraux (CORDAP) et l'Initiative mondiale sur la réduction de la dégradation des terres et l'amélioration de la conservation des habitats terrestres ont été établies pour protéger et restaurer les écosystèmes marins et terrestres.



Mme Inger Andersen, Directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), a salué la participation de l'Arabie saoudite aux efforts collectifs mondiaux pour restaurer les terres et achever la résilience à la sécheresse. Elle a affirmé que le PNUE et l'Arabie saoudite s'efforceront d'intensifier leurs efforts pour protéger et reconstruire la nature et garantir une planète habitable pour le bien des générations futures.



Depuis 1973, la Journée Mondiale de l'Environnement est devenue la plus grande plateforme mondiale instituée par les Nations Unies pour encourager la sensibilisation et l'action mondiales en faveur de l'environnement. Sous l’égide du PNUE, plus de 150 pays participent chaque année aux activités de cette journée à travers le monde.