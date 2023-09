L'Arabie saoudite prête à développer des armes nucléaires en réponse à l'Iran

Selon lui, « S'ils en obtiennent une, on devra en avoir une nous aussi ». Il a exprimé des préoccupations quant à la prolifération des armes nucléaires, qualifiant cette possibilité de « mauvaise chose » et notant que l'Iran n'aurait pas besoin d'une telle arme, car il ne pourrait pas l'utiliser.



Par ailleurs, le prince héritier a annoncé que l'Arabie saoudite et Israël se rapprochaient d'un accord de normalisation de leurs relations, ce qui serait historique. Il a déclaré que les deux pays se rapprochaient de cet accord chaque jour. Cela survient pendant la rencontre entre le président américain Joe Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à New York.



Le prince héritier a souligné l'importance de résoudre la question palestinienne et a déclaré que les négociations progressaient positivement. Il a également réfuté les informations faisant état d'une suspension des discussions avec Israël et a exprimé l'espoir que les négociations aboutiraient à un résultat bénéfique pour les Palestiniens et permettraient à Israël de jouer un rôle constructif au Moyen-Orient. Il a rappelé qu'Israël avait déjà normalisé ses relations avec quatre pays arabes, à savoir Bahreïn, l'Egypte, le Maroc et les Emirats arabes unis.