L'Assemblée générale des Nations Unies adopte la résolution sur la coopération avec l'OCI

Le Secrétariat général de l'Organisation de Coopération islamique (OCI) se félicite de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 18 novembre 2024, de la résolution numéro A/79/L.9/Rev.1, intitulée « Coopération entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de Coopération islamique ». Le Secrétariat général remercie les pays qui ont parrainé et soutenu cette résolution, soulignant leur engagement en faveur de la paix, de la sécurité et de la coopération internationales.



La résolution, qui a été adoptée par consensus, met l'accent, entre autres, sur les objectifs communs et les efforts de collaboration de l'OCI et de l'ONU pour relever les défis mondiaux. Elle réaffirme l'engagement des deux organisations en faveur de la prévention des conflits, du maintien de la paix, de la consolidation de la paix, de la réhabilitation post-conflit et de la promotion d'une culture de la paix. Il s'agit notamment d'aborder les questions qui ont un impact sur les communautés musulmanes dans le monde, en mettant l'accent sur le dialogue interconfessionnel et les initiatives de coopération. Elle souligne le souhait d'une collaboration plus étroite entre l'OCI et les Nations unies dans toute une série de domaines. La résolution souligne en particulier l'importance du partenariat OCI-ONU pour faire avancer le processus de paix au Moyen-Orient et lutter contre l'intolérance, la discrimination fondée sur la religion ou les convictions et l'extrémisme violent. Elle appelle également à la poursuite de la collaboration sur des questions telles que la lutte contre le terrorisme et la médiation dans les conflits.



Saisissant cette occasion, l'OCI réitère son appel à la communauté internationale pour qu'elle intensifie ses efforts en vue de mettre en œuvre les résolutions de l'ONU sur la question palestinienne, en insistant sur la reconnaissance du droit de la Palestine à établir un État indépendant avec Al-Qods-Est comme capitale.



À la lumière des conflits mondiaux en cours, l'OCI souligne l'importance croissante du partenariat entre l'ONU et l'OCI, reconnaissant sa valeur stratégique pour faire face aux crises émergentes et prolongées.