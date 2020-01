L’Atlantic Methanol Production Company va créer une unité de d’essence et dérivés au méthanol pour monétiser davantage le gaz domestique produit en Guinée équatoriale

L'Atlantic Methanol Production Company (AMPCO), qui gère l'une des plus grandes usines de méthanol en Afrique sur l'île de Bioko en Guinée équatoriale, a décidé de soutenir l'initiative en cours de l'Année de l'investissement et d'investir dans l'expansion et la diversification du secteur aval du pays. Cela a été discuté lors d'une réunion à Malabo cette semaine entre Paul Moschell, président de l'AMPCO, et S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures.

AMPCO est exploitée par Marathon Oil Corporation, qui détient 45% de l'usine avec Noble Energy (45%) et la société d'État SONAGAS (10%). L'usine fonctionne avec succès depuis environ deux décennies et a le potentiel de contribuer de manière significative à la croissance de l'industrie en aval de la Guinée équatoriale.

À la suite des discussions à Malabo cette semaine et de son soutien à l'initiative de l'Année de l'investissement, l'AMPCO a décidé de travailler avec le ministère des Mines et des Hydrocarbures pour créer une unité d’essence et dérivés au méthanol afin de monétiser davantage le gaz produit en Guinée équatoriale. L'entreprise a également accepté de travailler au développement d'une unité de production de formaldéhyde.

« Notre objectif est d'augmenter la valeur globale en renforçant nos activités en amont et en les intégrant davantage aux segments en aval et chimiques. Nous croyons en la collaboration avec des partenaires de long terme et en l'accueil de nouveaux partenaires qui apportent une proposition de valeur ajoutée à notre industrie et à notre pays », a déclaré S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures.

Comme Marathon Oil, AMPCO fournira aussi l’appui nécessaire à la construction d’une raffinerie modulaire sur l’île de Bioko, conformément au plan du ministère des Mines et des Hydrocarbures.

AMPCO fait partie d'une série d'investisseurs étrangers qui prévoient d'augmenter leurs investissements en Guinée équatoriale cette année, ou de pénétrer le marché pour saisir plusieurs opportunités dans les chaînes de valeur des hydrocarbures et des mines dans le cadre de l'initiative Année de l'investissement. Les détails du programme sont disponibles sur www.investineg.com et les investisseurs intéressés sont encouragés à contacter le ministère des Mines et des Hydrocarbures pour discuter des opportunités d'investissement et des projets.

