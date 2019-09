L'École polytechnique ouvre ses portes pour sa première Journée Portes Ouvertes le 12 octobre 2019

Cette journée est l'occasion pour les candidats et étudiants de venir découvrir le campus de l'X et de satisfaire leur curiosité. Le grand hall de l'X accueillera une vingtaine de stands installés et animés par des programmes de formation ainsi que des chercheurs de nos 23 laboratoires.Un espace sera dédié à la présentation de l'ensemble des formations proposées par l'École polytechnique (Bachelor, Cycle ingénieur polytechnicien, Masters de Science et Technologie (MSc&T), programmes de Summer School, Executive Education, Executive Master et programmes doctoraux (PhD)). Les étudiants auront l'opportunité de rencontrer les directeurs de programme, les équipes pédagogiques et des étudiants venus témoigner sur leur scolarité.La Journée Portes Ouvertes sera également animée par des conférences d'information sur chaque formation ainsi que par des ateliers interactifs tout au long de la journée qui vous mettront dans la peau d'un étudiant de l'X pour une journée.Programme complet et inscriptions sur : https://225.polytechnique.fr/jpo.html