L'Éthiopie a soumis une demande pour rejoindre les Brics

"Nous espérons que les Brics nous donneront une réponse positive à la demande que nous avons faite", a-t-il déclaré lors d'un point de presse, cité par l'Agence des nouvelles éthiopienne (ENA).



L'Algérie, le Bangladesh et l'Égypte avaient également présenté une demande officielle d'adhésion aux Brics, qui sont actuellement composés de cinq États: le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. L'Argentine, l'Iran ainsi que l'Indonésie, l'Arabie saoudite et la Turquie ont déjà exprimé leur intérêt à rejoindre le groupe.



Le sommet des Brics se tiendra du 22 au 24 août à Johannesburg. Le porte-parole de la présidence sud-africaine, Vincent Magwenya, a déclaré lors d'un point de presse que le président sud-africain Cyril Ramaphosa finaliserait dès que possible les consultations avec les dirigeants de l’association sur les détails du sommet.a