L’IFT hors les murs : la troupe de théâtre Yal Hilé de Bol fait sa tournée dans les quartiers !

La compagnie Yal Hilé est originaire de Bol. Elle se produit pour la première fois à N’Djamena avec une pièce intitulée « Assalam » (la paix). Sous la conduite du metteur en scène Adamou Garba, huit comédiens performent sur scène pour traiter de la question des violences perpétuées dans la province du Lac.

Après plusieurs représentations dans les maisons de quartier de N’Djamena, la compagnie jouera sa pièce ce soir (vendredi 7 février) dans la grande salle de l’IFT, à 19h30.

Ces dernières années, les populations du Lac vivent sous la menace de terribles violences. La pièce de théâtre Assalam a pour vocation de sensibiliser à ces violences qui touchent enfants, femmes et hommes de la province et se veut un instrument de promotion de la paix. Jouée en français comme en arabe tchadien, la compagnie investit les maisons de quartier dans la poursuite de cet objectif, et également, de rendre la culture accessible au plus large public.



