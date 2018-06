L’Institut Pasteur : 120 ans à Madagascar

L’Institut Pasteur de Madagascar (IPM) célèbre cette année ses 120 années au service de la science et de la santé de la population malagasy. L’IPM est un établissement scientifique privé malagasy à but non lucratif qui a été placé sous le haut patronage du Ministère de la Santé Publique, et est régi par une convention […]

