L'Iran appelle la France à mettre fin aux affrontements violents avec sa population et à faire preuve de retenue

Le porte-parole a spécifiquement demandé au gouvernement français de mettre fin au traitement violent de sa population et de faire preuve de retenue dans la crise déclenchée par la mort de Nahel, tué par un policier. Il a souligné l'importance d'écouter les demandes des manifestants et d'éviter toute violence inutile.



"C'est notre recommandation au gouvernement français et à la police: prêter attention aux demandes des manifestants tout en faisant preuve de retenue et en évitant toute violence", a déclaré Nasser Kanani dans un tweet.