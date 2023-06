L’OCI convoque une conférence ministérielle sur le développement social au Caire

La conférence examinera et soulignera les efforts déployés par les États membres, les organes et les institutions de l’OCI pour éliminer la violence à l’égard des enfants, traiter la question du travail des enfants, renforcer l’institution du mariage et de la famille, promouvoir le bien-être et la sécurité sociale des personnes âgées et des personnes handicapées et assurer leur inclusion sociale.



La 2ème Conférence ministérielle sur le développement social est convoquée dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions du Conseil des ministres des Affaires étrangères et de la 1ère Conférence ministérielle sur le développement social qui s’est tenue le 9 décembre 2019 à Istanbul, République de Türkyie. Les ministres en charge du développement social dans les États membres de l’OCI, les organes et institutions concernés de l’OCI ainsi que les organisations internationales et régionales prendront part à cette importante conférence.