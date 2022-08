L'OCI soutient la création de la Banque de la famille dans les pays du G5 Sahel

La réunion a discuté du suivi de la mise en œuvre du projet de la banque de la famille dans les pays du G5 Sahel, dont le Tchad, conformément à l’appel lancé par la septième Conférence ministérielle de la femme tenue au Burkina Faso en 2018.



M. Ali Adji Mahamat Seid a passé en revue les efforts déployés par les autorités concernées au Tchad pour créer la Banque de la Famille, en coordination avec la Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture, le Secrétariat Général de l'Organisation et les Chambres de Commerce des pays du G5 Sahel.



Le Secrétaire général a renouvelé l'intérêt du Secrétariat général pour le projet, tout en soulignant la disponibilité du Secrétariat à soutenir les efforts des pays concernés dans la mise en œuvre du projet en coordination avec la Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d’Agriculture.