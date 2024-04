L'ONAPE apporte son soutien aux jeunes du Batha : 18 jeunes reçoivent des financements et 30 autres des stages

Un montant total de 32 781 000 FCFA a été alloué à 18 jeunes porteurs de projets dans divers secteurs tels que la culture maraîchère, la menuiserie métallique et bois, la fabrication et la vente de yaourts, la réparation de motos, la fabrication de briques cuites, etc. De plus, 30 jeunes ont été envoyés en stage pré-emploi dans différentes institutions de la province.



Le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, a salué les actions bénéfiques menées par l'ONAPE dans la région au cours des trois dernières années et a exprimé son soutien et ses encouragements.



Le représentant du Directeur de l'ONAPE, Abderaman Mahamat Abba, chef de programme crédit agricole, a souligné que l'institution a créé en 2012 le Programme Auto-Emploi pour répondre à la forte demande d'emploi sur le marché et offrir un soutien financier sous forme de micro-crédits sans intérêt aux jeunes porteurs de projets dans la province du Batha. L'objectif est de les aider à s'auto-employer, à créer d'autres emplois et à contribuer au développement socio-économique de la région.



Lors de la remise des chèques, le gouverneur de la province du Batha, le général de Division Ahmat Goukouni Mourali, a encouragé les bénéficiaires à bien gérer les crédits reçus et à les rembourser selon les échéances prévues. Il a également souligné l'importance pour les stagiaires de suivre attentivement la formation pratique sur leur lieu de stage afin d'améliorer leur employabilité.



Le gouverneur a appelé les bénéficiaires à saisir cette opportunité offerte par les plus hautes autorités du pays, en particulier le général Mahamat Idriss Deby Itno, Président de transition et chef de l'État, qui a placé l'emploi des jeunes au centre de ses priorités.



Par ailleurs, des rencontres d'échange ont eu lieu avec les personnes vulnérables de la province du Batha, notamment les jeunes, les femmes, les personnes vivant avec un handicap et les chefs traditionnels, afin de discuter des programmes de crédit agricole. L'équipe de la délégation de l'ONAPE, venue de Ndjamena, comprenait le responsable de l'auto-emploi Moubarak Kody Ory, le chargé du programme agricole Abdraman Mahamat Abba, ainsi que le chef du bureau ONAPE d'Ati, Mahamat Haroun Mahamat.