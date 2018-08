L’ONU (Organisation Nations Unies), l’ (l’Union africaine) UA et la Conférence internationa le pour la Région des Grands Lacs (CIRGL) en partenariat pour une mission conjointe de solidarité en faveur des femm es dans la région des Grands Lacs

Le Bureau de l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, la Conférence internationale pour la Région des Grands Lacs (CIRGL) et l’Union africaine (UA), à travers leurs plateformes et forums respectifs des femmes et ONU-Femmes, entreprennent des missions conjointes de solidarité qui se rendront du 9-12 août au […]

Le Bureau de l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, la Conférence internationale p...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...