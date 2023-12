L'ONU lance un appel humanitaire mondial pour 2024 : 7,6 milliards de dollars requis

Les conséquences de la violence brutale, de l'instabilité politique, du changement climatique, de la pauvreté chronique et de l'effritement du tissu social entraînent des niveaux de faim catastrophiques, des déplacements massifs et des épidémies. Dans ces conditions, la survie, au jour le jour, est devenue extrêmement difficile pour 63,2 millions de femmes, d'enfants et d'hommes vulnérables dans cete région.



La protection reste l'un des besoins les plus pressants. Chaque jour, du nord du Mali à l'est de la République démocratique du Congo, en passant par la région du Sahel central et le bassin du lac Tchad, des familles sont ataquées par des groupes armés non étatiques ou piégées entre les feux des belligérants et des violences intercommunautaires. Craignant pour leur vie, elles n'ont d'autre choix que de fuir leur foyer. Il y a actuellement plus de 15 millions de personnes en Afrique de l'Ouest et du Centre déplacées de force, dont plus de 80 pour cent sont déplacées à l'intérieur des frontières de leur propre pays.



Des dizaines de millions de personnes ne savent pas d'où viendra leur prochain repas et près d'un million de personnes ont été touchées par des inondations en 2023. Les conséquences en matière de santé, d’éducation, et de résilience sont dramatiques.



« Cete année, près d'un millier d'organisations humanitaires travaillant en Afrique de l'Ouest et du Centre ont travaillé sans répit pour identifier les besoins humanitaires les plus urgents et, ensemble, nous avons élaboré des plans solides pour sauver autant de vies que possible », a déclaré Charles Bernimolin, le chef régional du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. « Cependant, en raison fonds insuffisants, de l'insécurité croissante et d'autres contraintes d'accès, les travailleurs humanitaires dans la région ont de plus en plus de mal à fournir la protection et l'assistance nécessaires. »



Dû au manque de financement suffisant en 2023, les organisations humanitaires ont ateint moins de deux tiers des personnes qu'elles comptaient aider. Les effets de cete situation et d'autres difficultés ne s’arrêtent pas aux frontières. L'escalade de la violence dans le Sahel central, par exemple, se propage vers le sud et pousse les populations, principalement du Burkina Faso, à chercher refuge dans les pays côtiers du golfe de Guinée, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo.



"Les humanitaires sauvent des vies, lutent contre la faim, protègent les enfants, combatent les épidémies et fournissent des abris et des installations sanitaires dans les contextes les plus inhumains de la planète. Mais le soutien requis de la communauté internationale n'est pas à la hauteur des besoins", a déclaré Martin Griffiths, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires. Il prévient que « Si nous ne parvenons pas à fournir une aide plus importante en 2024, les gens le paieront de leur vie. »



Les organisations humanitaires ont décidé que leurs plans pour 2024 devaient être plus étroitement axés sur les personnes ayant le plus urgemment besoin d'aide. Cependant, l'ambition d'ateindre tous ceux identifiés ayant ces besoins urgents n'a pas changé : l'appel à tous les bailleurs pour qu'ils aillent chercher loin et financent entièrement tous les plans de réponse continue de relever de l’urgence la plus absolue.