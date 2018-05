L’OTR a démarré une campagne nationale de recensement du foncier au Togo

Lomé - Une campagne nationale de recensement général du foncier a été lancée ce vendredi 25 mai 2018 à Lomé. L’opération est à mettre à l’actif de l’Office Togolais des Recettes qui a porté l’information à la connaissance des professionnels des médias ce matin au cours d’une conférence de presse animée par Adoyi Esso-Wavana Ahmed, Commissaire des Impôts.



Le but visé, est de constituer un répertoire national en matière foncière. En effet, avant de lever l’impôt foncier, il est indispensable de connaître la matière imposable, son propriétaire, a indiqué le Commissaire des Impôts. « Il importe de connaître également l’usage, soit à titre professionnel, soit à titre d’habitation, qui en est fait », ajoute-t-il.



Au-delà du fait de disposer d’un répertoire foncier national, ce recensement est sous-tendu par le souci d’actualiser les informations foncières relatives aux opérateurs économiques, indique-t-on. Il a notamment souligné que l’opération prendra en compte même les propriétés non bâties, les immeubles administratifs et autres.



Concrètement, dès la semaine prochaine, des agents recenseurs formés à cet effet et identifiables par le port d’un badge, se déploieront dans la capitale togolaise, aux fins de recueillir les informations utiles. Les divisions Nord-Est et Nord-Ouest constitueront la 1ère étape de cette opération.



Notons que les données recueillies devraient permettre de faciliter l’adressage à Lomé et, à terme, à l’OTR de migrer vers un cadastre numérique. L’opération devrait s’achever au bout de trois (03) mois à Lomé. Ensuite le cap sera mis sur l’intérieur du pays pour le même exercice.