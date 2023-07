L’Ouganda et la Russie sont convenus de la mise en place d’une centrale nucléaire

"Nous nous sommes également accordés avec des entreprises russes sur la construction d'une centrale nucléaire pour produire de l'électricité. Ce projet est déjà en cours de réalisation et nous nous en réjouissons", a-t-il déclaré.



Selon M. Museveni, l'Ouganda souhaite également coopérer avec la Russie dans la production de batteries électriques. "Nous avons des matières premières. La coopération dans ce domaine sera un bon investissement", a-t-il souligné.



D’autres domaines de coopération



De plus, le président ougandais a proposé aux entreprises russes une collaboration concernant l’oléoduc en Afrique de l’Est sur lequel son pays coopère déjà avec la France et la Chine.



"Nous avons également un oléoduc de pétrole brut sur lequel nous travaillons avec la société française Total, ainsi qu’avec certaines sociétés chinoises. Mais les sociétés russes peuvent également venir investir dans l'oléoduc en Afrique de l'Est", a-t-il constaté.



Selon lui, cet oléoduc peut approvisionner en pétrole non seulement l'Ouganda, mais aussi le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo.



En outre, pour M. Museveni, il existe de nombreuses opportunités d'investissement pour les entreprises russes en Ouganda dans le domaine pharmaceutique: dans la production de vaccins contre les agents pathogènes, les diagnostics, les produits pharmaceutiques.



Le président ougandais a en outre proposé aux entreprises russes de travailler sur des projets conjoints d'engrais. En particulier, le pays dispose de phosphates, de potassium et d'ammoniaque.



"Nous avons un grand potentiel pour ces engrais. Nous utilisons 300.000 tonnes d'engrais par an", a précisé M. Museveni.



L'Ouganda souhaite également coopérer avec la Russie dans le domaine de l'espace, y compris la création de son propre satellite.