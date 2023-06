L’UA condamne les violences au Sénégal et appelle à une cessation immédiate

Dans un souci de préserver la démocratie sénégalaise, dont l'Afrique a toujours été fière, le Président de la Commission lance un appel à tous les acteurs politiques pour qu'ils fassent preuve de la plus grande retenue et évitent de tels actes qui ternissent l'image du pays.



Il souligne l'importance du respect du droit des citoyens à exercer leur liberté d'expression et de manifestation, rappelant que ces droits fondamentaux doivent être protégés.



Le Président de la Commission insiste également sur le respect de l'ordre et de l'état de droit, exhortant tous les citoyens à se conformer aux lois en vigueur.



Dans un esprit de résolution pacifique des divergences, quelles qu'elles soient, il encourage vivement tous les acteurs à privilégier le dialogue comme moyen de surmonter leurs différences.