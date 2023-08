L’UA suspend la participation du Niger suite au coup d'État

Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) a adopté des mesures drastiques en réponse au récent coup d'État militaire au Niger. Lors de sa 1168e réunion tenue le 14 août 2023, le CPS a pris des décisions importantes visant à condamner le coup d'État et à encourager le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays.



Dénonciation du coup d'État



Le CPS de l'UA a réaffirmé son rejet catégorique du coup d'État militaire survenu le 26 juillet 2023 au Niger. Le coup d'État a entraîné l'éviction du président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, par une faction d'officiers militaires. Cette action a été qualifiée de compromettre la démocratie, la paix, la sécurité et la stabilité du pays, ainsi que le développement du Continent africain.



Soutien à la CEDEAO et Mesures Punitives



Le CPS s'est aligné sur les efforts entrepris par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Il a salué les initiatives de la CEDEAO en vue de rétablir pacifiquement la situation politique. Le Conseil a également décidé de suspendre immédiatement la participation de la République du Niger à toutes les activités de l'UA et de ses organes et institutions jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel dans le pays.



Appel à la Coopération et à la Restauration de l'Ordre Constitutionnel



Le CPS a exhorté la junte militaire au Niger à coopérer avec la CEDEAO et l'UA pour un retour rapide et pacifique à l'ordre constitutionnel.