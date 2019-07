L’USAID finance un nouveau projet de validation de site minier artisanal

Le gouvernement des Etats-Unis, à travers son Agence pour le développement international (USAID), a le plaisir d’annoncer le financement d’un nouveau projet de validation de site minier dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Le projet « Validation durable des sites miniers »— Sustainable Mine Site Validation (SMSV)—est financé à hauteur de $3,7 millions et mis en œuvre par Pact. Il contribuera à lutter contre les activités illégales telles que le travail des enfants, la violence et d’autres violations des droits de l’homme.

Le processus de validation s’assure qu’aucun groupe armé n’est présent dans les mines et que celles-ci disposent des autorisations légales pour fonctionner. Ce processus est la première étape pour assurer que les minerais sont extraits de manière responsable et n’ont aucun lien avec un conflit, ce qui contribue à une paix et une stabilité accrues dans la région.

« Les Etats-Unis veulent accroître leur rôle positif dans la promotion de la prospérité économique congolaise en investissant dans le secteur minier congolais et en ayant des échanges commerciaux avec ce secteur. Cependant, notons que les entreprises américaines sont plus engagées dans l’amélioration des communautés locales dans lesquelles elles travaillent que les entreprises de tout autre pays. Ainsi, pour qu’il y ait plus d’entreprises américaines en RDC, nous devons nous assurer de l’exploitation tant légale que transparente des mines », a déclaré l’ambassadeur des Etats-Unis en RDC, Mike Hammer, lors de la cérémonie de signature du projet avec Pact.

« La validation des sites miniers artisanaux ou à petite échelle est l’étape initiale majeure dans ce combat contre les activités illégales telles que le travail des enfants, la violence et d’autres violations des droits de l’homme », a dit Paul Sabatine, directeur de l’USAID/RDC. « Le projet SMSV financé par l’USAID permettra de vérifier la légalité des sites miniers ».

Les processus de validation financés par l’USAID ont aidé à fournir une source fiable de minerais non liés au conflits en RDC. Sur les 3000 sites d’exploitation minière artisanale connus, l’USAID a précédemment soutenu la validation de plus de 500 sites qui produisent des minerais non liés au conflits comprenant les 3TG. Plus de 3600 tonnes d’étain non liés au conflits ont été exportées à partir de mines validées par l’USAID, ce qui a permis aux entreprises congolaises de réaliser plus de $90 millions de recettes.

