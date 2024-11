L’Ukraine plaide pour le renforcement de sa coopération avec l’Afrique

Le programme humanitaire « Céréales en provenance de l'Ukraine » a, entre 2023 et 2024, permis de transporter quelque 200 000 tonnes de céréales et de vivres ukrainiens vers le Nigeria, la Mauritanie, et le Soudan. « L'Ukraine cherche à passer de l'exportation de matières premières à la mise en place d'un système robuste et indépendant de fabrication et de recyclage en Afrique », a ajouté Alona Shkrum, députée ukrainienne.



​L'Ukraine souhaite également renforcer sa coopération dans le domaine éducatif avec l'Afrique en formant des étudiants africains, notamment dans le domaine de la santé. Elle encourage les étudiants bénéficiant de bourses qui ont quitté le pays après le début de la guerre à retourner à l'ouest de l'Ukraine pour y poursuivre leurs études dans des zones ultra-sécurisées.